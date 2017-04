A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) modificou o sistema utilizado para o registro e monitoramento de demandas dos passageiros do transporte aéreo. Segundo a agência, a mudança tem como objetivo aprimorar e tornar mais eficaz o atendimento às solicitações da sociedade recebidas pelo canal Fale com a Anac.

O Fale com a Anac é um canal que pode ser utilizado para o registro de reclamações e denúncias contra entes regulados pela agência, como empresas aéreas, escolas de aviação, aeroportos e pilotos. Também podem ser feitas críticas e sugestões sobre o serviço da Anac e pedir informações sobre as normas vigentes do setor.

Para outras demandas dos consumidores, como solicitação de ressarcimentos de danos, negociação direta com empresas aéreas e atendimento de reclamações, o canal a ser utilizado deve ser o site www.consumidor.gov.br