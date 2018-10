Em reunião na quinta-feira (4) em Brasília, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a abertura de consulta pública do Edital de Licitação para Concessão da telefonia fixa local, da autorização de telefonia fixa local e de longa distância nacional e internacional, da telefonia móvel, da banda larga fixa e do uso de radiofrequências nas faixas de 800 MHz e 1,8 GHz pertencentes à Sercomtel.

A consulta deverá receber contribuições da sociedade por 30 dias após a sua publicação. O relator da consulta pública do edital de caducidade das licenças da Sercomtel, o conselheiro da Anatel Aníbal Diniz, informou que se for decretado o fim da concessão e das autorizações, a Agência deve ter um edital finalizado para os interessados em adquirir as licenças. Para ele, “(a consulta pública) é um passo, porque o processo de caducidade continua correndo. Se lá na frente for decretado a caducidade, tem de ter um edital finalizado”.

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, esclareceu que a consulta pública do edital é uma ação dentro do cronograma do processo de caducidade da Sercomtel. “Espero que fique claro que não tem ligação com o processo da caducidade no todo e no seu final, e sim quanto ao cronograma previsto nesse processo”, ressaltou.

Ouvidoria

O Conselho Diretor da Anatel deu ontem as boas vindas ao novo ouvidor da Agência, Thiago Cardoso Henriques Botelho. Ele está substituindo a ouvidora Amélia Rodrigues, que foi homenageada pelos conselheiros da Agência durante a reunião.

A nomeação do novo ouvidor da Anatel foi publicada no dia 27 de setembro de 2018 no Diário Oficial da União. Thiago é servidor da Anatel e presidente da Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais (Aner). Ele ocupou também o cargo de assessor parlamentar da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O Ouvidor é nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos, admitida uma recondução.