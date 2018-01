Ancora Hotel tem outra versão para assalto em

Gerencia de hotel alega que a cliente não procurou a administração, a organização ou a segurnaça do hotel para informar do roubo.

Na manhã dessa segunda-feira (1º) a jovem Carol Martins Américo (21) registrou um boletim de ocorrências na Depac Centro alegando ter sido assaltada sob a mira de uma arma de fogo na área Vip da festa de ano novo do Ancora Hotel, na Capital.

No entanto em contato com a gerente geral do hotel, Marcia Louisa Rivarola, ela informou ao JD1 que não houve contato de Carol com a Administração do hotel, nem com a organização do evento e nem com os seguranças da festa.

“Nós só ficamos sabendo do roubo depois da matéria. Mas a bolsa da moça foi encontrada no chão próximo ao bar da festa, e agora está guardada em segurança no cofre do hotel. Eu entrei em contato com todos os funcionários que trabalharam na festa e ninguém foi informado sobre o roubo.” contou a gerente.

Ainda de acordo com a gerente, Carol entrou em contato com o hotel nesta segunda-feira pelo inbox do facebook e não retorna as tentativas de contato do hotel.

O roubo

Segundo a "vítima" ela foi participar de uma festa de virada de ano no Ancora Hotel, e por volta das 4h do dia primeiro a vítima estava na área Vip, quando foi abordada por um indivíduo armado com uma arma de fogo que anunciou o assalto. Segundo a vítima o ladrão exigiu que a moça entregasse a sua bolsa, que sem reagir, ela o fez assustada do que poderia acontecer. Depois de pegar a bolsa o indivíduo sumiu em meio as pessoas que estavam no local.

Até o fechamento dessa matéria tentamos contato com Carol, mas não houve resposta.