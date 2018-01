Andarilhos furtam casa depois de tomarem banho na piscina

Os homens usaram a piscina com a permissão do vizinho que vigiava a casa e mais tarde um deles voltou para furtar a residência.

Na segunda-feira (1º) dois andarilhos furtaram uma residência em Maracaju, de acordo com o proprietário do imóvel, Marco Aurélio Fernandes Barros (48), ele havia viajado e deixado à chave da casa com um vizinho que permitiu que os andarilhos usassem a piscina, mas não contente um dos homens voltou mais tarde e furtou a residência.

De acordo com o boletim de ocorrência o proprietário compareceu a delegacia nesta quarta-feira (3) para reportar o furto. Segundo a vítima o autor teria pulado o muro e arrombado a porta da cozinha, para entrar na casa.

Marco informou à polícia que no local existem câmeras de segurança que registraram toda a ação. Por meio das gravações o proprietário pode ver que os homens entraram na residência e usaram a piscina com a permissão do vizinho que estava com a chave da casa enquanto Marco estava em viagem. A vítima alega que deixou a chave com o vizinho para este cuidar da casa.

Segundo o vizinho, ele levou os dois homens que seriam andarilhos, para tomar banho de piscina na casa da vítima.

Por meio de análise das imagens, das câmeras de segurança, foi possível constatar que um desses homens teria retornado a residência e cometido o crime.