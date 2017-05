André Cance consegue HC e é solto

Ex-secretário deixou o centro de triagem do Presídio de Segurança Máxima nesta tarde

O ex-secretário-adjunto de Fazenda do Estado de André Puccinelli, André Cance foi solto na tarde terça-feira (16). Segundo informações, Cance deixou o centro de triagem do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande por volta das 15 horas acompanhado por três advogados. Ele não quis falar com a imprensa.

Nesta terça o TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região, em São Paulo, concedeu a André um Habeas Corpus e determinou sua soltura. O pedido foi feito pelo advogado José Wanderley e concedido pelo desembargador Paulo Fontes.O ex-secretário é um dos investigados na quarta fase da Lama Asfáltica da Polícia Federal.