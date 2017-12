Carlos Marun esteve no diretório do MDB para acompanhar o anúncio da pré-candidatura de Puccinelli

O ex – governador, André Puccinelli, anunciou na manhã desta sexta-feira (22), no diretório do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que é pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul.

O Ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun, esteve no diretório do MDB para acompanhar o anúncio da pré-candidatura de André.

Puccinelli também confirmou os nomes de Simone Tebet, Waldemir Moka para o Senado e Márcio Fernandes para deputado estadual.