André Puccinelli chega a Patronato para colocar tornozeleira

O ex-governador do Estado André Puccinelli (PMDB) acabou de chegar no Patronato Penitenciário de Campo Grande para a colocação de uma tornozeleira eletrônica.

Em conversa rápida durante sua chegada ao ser indagado sobre a operação ele apenas declarou que é a favor da investigação. Sobre a colocação da tornozeleira Puccinelli também foi breve. “Vou colocar isso pra ver como é”, disse.

A PF esteve no apartamento do ex-governador, em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca expedido na quarta fase da operação Lama Asfáltica.

Após a busca no apartamento do ex-governador André Puccinelli a Polícia Federal saiu com ele em um carro da própria instituição. Ele foi levado por agentes e um delegado que foram até o local logo no início da manhã.