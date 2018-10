A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, rejeitou nesta quinta-feira (4), o pedido de habeas corpus em favor do ex-governador André Puccinelli. Essa é a quarta tentativa frustrada de tentar libertá-lo.

O primeiro pedido de habeas corpus foi negado pelo TRF-3, logo após sua prisão, no dia 24 de julho; o segundo no dia 27 de julho, no STJ; o terceiro foi novamente no TRF-3, dia 3 de setembro e agora, novamente perde no STJ.

O ex-governador foi preso no dia 20 de julho, em desdobramento da “Operação Lama Asfáltica”. Ele segue preso no Complexo Penitenciário de Campo Grande, onde também está seu filho, Puccinelli Júnior.

A redação tentou contato com a defesa do ex-governador, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.