Animação do jogo na Praça da Copa terá bateria de escola de samba

Os torcedores campo-grandenses poderão assistir o terceiro jogo do Brasil a partir das 12h, nesta quarta-feira (27), na praça do Rádio.

A animação será feita pela Bateria da Escola de Samba da Vila Carvalho e o grupo de pagode Bombatuki antes do jogo.

A praça do Rádio tem sido ponto de encontro pra quem gosta de dividir as emoções de torcer pela seleção brasileira, todo dia que tem jogo do Brasil o local está funcionando com telão de LED de 8 x 4.

Na praça, também é instalada uma tenda com proteção contra o sol e chuva, com capacidade para abrigar até 300 pessoas sentadas e 12 banheiros químicos, sendo 5 masculinos, 5 femininos e 2 para pessoas com deficiência.

Caso o Brasil empate hoje com a Sérvia, será classificado para as oitavas de final. Se a seleção ganhar o jogo, ficará em primeiro lugar do grupo E, sem depender de outros resultados.

A seleção pode se classificar perdendo o jogo, desde que a Costa Rica vença a Suíça.

A realização do evento na praça é da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do estado, por meio da Fundação Municipal de Esporte.