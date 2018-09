O condutor do veículo ficou ferido no acidente

Na tarde de sábado (22), um acidente, na estrada Parque Pantanal Sul, na MS-228, próximo a BR-262, região do Pantanal, deixou um jovem ferido. O veículo chegou a capotar.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o rapaz de 21 relatou aos militares que seguia sentido fazenda Band'Alta/cidade quando um animal silvestre atravessou a estrada e o fez perder a direção do carro que conduzia.

Após o atendimento emergencial, o jovem foi levado para o pronto-socorro municipal. Ele teve escoriações nos braços e rosto, além de um corte profundo na perna esquerda apresentando intensa hemorragia.