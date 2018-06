Animal na estrada causa acidente e deixa três pessoas feridas

No final da tarde de quinta-feira (21) a travessia de uma anta na pista da BR 060 causou um grave acidente com uma caminhonete SW4 e um Renault Clio. Três pessoas ficaram feridas com a colisão.

De acordo com o site Chapadense News a SW4 era conduzida por Paulo César Schlatter Matsumoto, genro do prefeito de Chapadão do Sul. Já no Clio estava com o volante Weder Roberto da Silva (38), morador da Fazenda Paraíso, com ele estavam João Carlos Krug e Maria das Dores Krug.

O motorista do Clio sofreu ferimentos graves e foi transferido para Campo Grande com a UTI Móvel e equipe médica de Paraíso das Águas. Segundo informações do local ele teve múltiplas fraturas e traumatismo craniano.

O ponto da colisão foi próximo ao distrito de Bela Alvorada - Copper, município de Paraíso das Águas. Três ambulâncias foram deslocadas ao local do acidente para o resgate das vítimas.