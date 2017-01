Ansiosa com resultado, candidata acompanha com frequência inscrição no Sisu

O resultado será divulgado no dia 30

A semana é de ansiedade para os candidatos que querem ingressar em uma universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Depois da pressão de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesta terça-feira (24) começou o período de inscrição do Sisu, que vai até sexta-feira (27).

Pra não perder tempo a estudante Lua Bianca Mendes de Lima Alves, de 16 anos, fez sua inscrição no Sisu no primeiro dia. Lua afirmou que acompanha a inscrição e olha o site com frequência pra saber sua colocação.

“Ontem eu olhei umas cinco vezes, pra ver se algo havia mudado. E hoje de manhã já olhei duas vezes”, conta Lua. A estudante confessa que está dividida. “Eu estou confiante por um lado, acredito que posso passar. Mas por outro, estou bem apreensiva, com medo que algo possa mudar”.

A estudante está ansiosa desde a divulgação do resultado. “Eu fiquei bem ansiosa com o resultado, queria ver logo como eu havia me saído, e um pouco preocupada também. Assim que o resultado saiu fui conferir”. Devido ao grande número de usuário Lua enfrentou dificuldades para conseguir acessar o resultado da prova. “Demorei uma hora mais o menos pra ver minhas notas”.

Decidida, Lua quer fazer ciências biológicas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. “Quando fui escolher a universidade eu quis um lugar próximo e de qualidade também”, explicou.

Como segunda opção Lua escolheu o curso de história, também na UFMS. “Eu escolhi esses dois cursos porque acredito que são caminhos muito bons e posso crescer com essas disciplinas. São ótimos na UFMS e tem estruturas muito boas de ensino”, contou.

O próximo passo é esperar o resultado da seleção que será divulgado na próxima segunda-feira, o dia 30. “Estou aflita, mas no momento eu estou tentando não pensar nisso e estou fazendo coisas para tentar me distrair. Assisto filme, como alguma coisa, converso com alguém”, concluiu.