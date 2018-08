Uma anta foi atropelada e estaria há pelo menos quatro dias à margem da rodovia que liga Santa Rita do Pardo à Bataguassu, segundo Policiais Militares Ambientais.

O proprietário de um posto de combustível da região, informou a PMA que um cliente disse a ele que o animal estava morto na estrada há algum tempo.

Quando os policiais chegaram ao local na manhã de sábado (4), encontraram a anta morta, com indícios e ferimentos provocados pelo atropelamento e ainda havia partes de plásticos do veículo envolvido no acidente.

A PMA informou que devido a demora para chegar a informação, que poderia ser feita pelo próprio motorista envolvido, mas que preferiu deixar o animal agonizando e sofrendo por falta de alimento e água, a anta não pôde ser salva.

Recomendação

A recomendação da PMA nesses casos é que os motoristas mantenham a velocidade permitida nas vias e tenham muito cuidado aos acostamentos, especialmente, em áreas onde existem florestas, onde há maior probabilidade de os animais atravessarem.

Se mesmo assim houver um acidente, o motorista deve estacionar o veículo em local seguro e verificar se o animal ainda se encontra com vida. Se ainda estiver vivo, o motorista deve executar o socorro ou telefonar aos órgãos ambientais. Se o bicho estiver morto, deve retirá-lo da via e deixá-lo no acostamento para não prejudicar o fluxo de veículos e evitar novos acidentes.