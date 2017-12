Antônio Carlos Videira assume Sejusp

O atual secretário-adjunto, Antônio Carlos Videira, assimurá o comando da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp). A cerimônia de posse acontece nesta quarta-feira (20), às 15h, no auditório da Governadoria.

O nome do delegado foi escolhido pelo Governador para substituir o atual secretário, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que esteve à frente da Sejusp durante um ano e oito meses.

Com a nomeação do novo secretário, o atual comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima, assume como secretário-adjunto da Sejusp.