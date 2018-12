Peças com design luxuoso e prático em uma suíte elaborada para a mulher moderna e que vive na correria do dia-a-dia, faz parte do projeto “Suíte Mulher Moderna”, desenvolvido pelas arquitetas Ana Flávia Freitas, Giovanna Cunha e Rafaelle Velasque. O projeto das arquitetas que fizeram a parceria para participar do Casacor 2018, ficou exposto na mostra e ganhou o prêmio Anual Design por meio de votação pública, elas tiveram aproximadamente 900 votos contabilizados no Instagram.

O espaço sofisticado do quarto integrado ao banheiro com nuances de funcionalidade, mas sem perder o tom de relaxamento, deram o ar da graça na Casacor que recebeu visitantes de todo o país, como tradição em seus 18 anos de mostra.

Giovanna Cunha, disse ao JD1 Notícias, que as três arquitetas trabalham individualmente e resolveram fazer uma parceria especialmente para participar do evento. Ela revelou que o projeto da “suíte mulher moderna” ficou pronto em três dias apenas. “Nós pensamos em um ambiente que desse aconchego e ao mesmo tempo praticidade, por isso integramos o closet ao banheiro. Foi muito rápido, da noite para o dia já tínhamos o layout”, explicou.

A Anual Design deu início a votação que destacou os melhores trabalhos da Casacor Mato Grosso do Sul 2018 no próprio portal e também no Instagram. No site o ambiente era escolhido e rapidamente o público votava. Já no instagram do Anual Design (@anualdesign) cada curtida valia um voto, portanto os projetos mais curtidos foram os vencedores.

As arquitetas vencedoras ganharam uma reportagem especial em destaque no site da Anual Desing, que será disparada em forma de newsletter para todos os assinantes. Além disso, elas poderão divulgar o projeto sem custos no portal do anuário.

“Nós achamos incrível, é muito gratificante, principalmente pela importância que a Casacor e a Anual Desing tem para a área”, concluiu Giovanna Cunha.





As arquitetas se destacaram e receberão prêmio pelo projeto desenvolvido