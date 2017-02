Anulação de questão de concurso da Semed muda classificação final para o cargo professor de Arte

Foi publicada na manhã desta segunda-feira (20) no Diário Oficial de Campo Grande a anulação de uma das questões da prova de Arte do concurso de 2016 da Semed (Secretaria Municipal de Educação). Com a anulação classificação foi reconfigurada.

De acordo com o Diário houve a anulação da questão número 35 da Prova Objetiva de Conhecimento Específico da candidata Vanessa Gonçalves Ávila e com isso a republicação da classificação final para o cargo professor de arte, do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de Professor do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo de Campo Grande.

Os interessados devem olhar essa republicação da classificação que no Diário Oficial.