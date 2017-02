Anunciada morte cerebral da ex-primeira dama Marisa Letícia

Depois de 10 dias internada por conta de um acidente vascular cerebral (AVC), morreu nesta quinta-feira (2) a ex-primeira dama Maria Letícia Lula da Silva, de 66 anos. Marisa estava internada no hospital Sírio Libanês desde 24 de janeiro.

A informação foi confirmada pelo ex-presidente Lula, que anunciou em sua conta de Facebook a morte cerebral da mulher. Ele também informou qua família já autoriou os procedimentos de doação de órgãos.

O AVC aconteceu em decorrência da ruptura de um aneurisma cerebral (dilatação de uma artéria ou veia que irriga o cérebro). Inicialmente, Marisa foi atendida no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde se diagnosticou o AVC. Depois, foi encaminhada ao Hospital Sírio Libanês, na capital paulista.

Após o atendimento de emergência, ela foi submetida à embolização (estancamento) do aneurisma para conter a hemorragia. Também foi instalado um cateter para drenar o sangue que se espalhou pelo cérebro e para medir a pressão intracraniana. Esse aneurisma já havia sido diagnosticado há 10 anos, mas, como era pequeno, na época os médicos avaliaram que não era necessária uma cirurgia.

Desde que recebeu o tratamento para conter o AVC, Marisa esteve em coma induzido na UTI do Sírio Libanês. Na segunda-feira, dia 30 de janeiro, foi detectada, em um ultrassom, a presença de trombose venosa profunda dos membros inferiores em Marisa. Os médicos realizaram a passagem de um filtro de veia cava inferior com o objetivo de prevenir a ocorrência de embolia.

Biografia

Marisa Letícia nasceu em 7 de abril de 1950, em São Bernardo do Campo, em uma família de imigrantes italianos da região de Palazzago, na Província de Bérgamo, norte da Itália. Seus pais, nascidos no Brasil, eram vendedores de verduras e legumes na região do ABC Paulista.