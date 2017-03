Uma empresária teve uma péssima surpresa na manhã desta segunda-feira (22), ao abrir a embalagem de bombom e encontrar diversas larvas no meio do doce. O caso aconteceu no município de Coxim.

De acordo com o site Edição de Notícias, Marcelly Camposano Aragão relatou a reportagem que comprou o bombom no domingo em um supermercado do município.

Ao abrir um deles na manhã de hoje, a empresária percebeu que ele estava “recheado” de larvas. No momento de desespero, Marcelly abriu o restante, mas estavam normais.

A empresária afirmou que não entrou em contato com o estabelecimento, pois acredita que o problema seja de fábrica, pois o bombom foi vendido lacrado e dentro do prazo de validade.