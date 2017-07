Ao acender churrasqueira mulher tem 80% do corpo queimado e morre no hospital

Almeri Terezinha Vaz Gomes, 50 anos, morreu logo após ser atingida por chamas que queimaram 80% do seu rosto, na noite de segunda-feira (10), em Costa Rica.

Segundo o registro policial, Almeri estava com o esposo, a filha e o genro assando carne em sua residência, em determinado momento, as chamas da churrasqueira diminuíram e a vítima, juntamente com sua filha tentaram acender novamente. Para acender o fogo, dona Almeri pegou um tambor de álcool. Depois de um tempo, o marido e o genro só ouviram os gritos de Almeri e sua filha.

As chamas atingiram dona Almeri, as pessoas que estavam com ela tentaram apagar as chamas de todas as maneiras possíveis. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital. Almeri morreu duas horas depois de dar entrada no hospital.

Uma equipe da polícia foi até o local para fazer verificar a veracidade dos fatos, mas ao chegar o local já tinha sido lavado o que dificultou os trabalhos da polícia de investigar. O caso foi registrado como morte a esclarece