Ao brincar com arma, adolescente atira e mata a irmã de 16 anos

Uma adolescente de 16 anos morreu no início da noite de terça-feira (6) após levar um tiro no rosto dentro de casa no município de Coronel Sapucaia. O disparo foi efetuado pelo irmão de 14 anos que, segundo relatou à polícia, estava brincando com a irmã quando a atingiu.

A arma foi encontrada em um terreno baldio ao lado da casa e os pais afirmaram não ter conhecimento do objeto. No momento do ocorrido o pai dos adolescentes estava do lado de fora da casa. Ao ouvir os disparos, ele correu para o interior para ver o que tinha acontecido e encontrou a filha ferida.

Maricel Venialdo Carneiro foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu e morreu às 17h desta quinta-feira (8).