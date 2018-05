Ao chegar em casa, homem é executado na frente do filho

Um homem foi morto a tiros na frente do filho no final da tarde desta terça-feira (22), enquanto chegava em casa, no centro do município de Sete Quedas.

De acordo com boletim de ocorrência, o filho Fábio Henrique de Sena Almeida de 22 anos, informou que o pai Genival Rodrigues de Almeida de 45 anos, chegou em casa, estacionou o carro em cima da calçada e ao descer, foi alvejado por dois homens em uma motocicleta de cor preta.

A testemunha relatou ainda que os atiradores estavam vestindo jaqueta preta e capacetes.

Quando os policiais chegaram ao local do crime se depararam com o corpo ensanguentado da vítima no chão com duas perfurações de arma de fogo, sendo uma no queixo e outra no braço. A Polícia Militar também encontrou no local sete cápsulas de unição calibre .40.

Foi acionada uma ambulância e a enfermeira confirmou a morte.