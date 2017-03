Uma mulher de 33 anos foi esfaqueada pelo ex-marido na noite desta terça-feira (28), em uma residência, na Vila São Braz, em Dourados. O acusado, Benício de Jesus Sá de 35 anos fugiu em seguida e está sendo procurado para depoimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo Dourados News, a mulher relatou em depoimento na delegacia que foi surpreendida pelo ex-marido quando chegava em casa. No registro policial consta que a mulher foi golpeada diversas vezes pelo autor que depois fugiu do imóvel.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer a vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital da Vida, e seu quadro de saúde é grave.