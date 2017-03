Ao constatar danos no patrimônio, Prefeitura não autoriza folia na esplanada Ferroviária

Depois da confusão nos festejos do último dia de carnaval na esplanada ferroviária, a Prefeitura de Campo Grande acatou pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e não autorizou a realização da tradicional festa do bloco de rua para “enterrar os ossos” da neste sábado (4).

De acordo com nota, “a Prefeitura de Campo Grande não impediu a realização da festa de Carnaval”, mas pediu a assinatura de um termo de responsabilidade, pois a área da Esplanada é tombada como patrimônio histórico de Campo Grande.

Durante os dias de folia deste ano, Iphan constatou danos no patrimônio tombado. E seguindo diretrizes nacionais para preservação o Instituto pede que exista um documento em que alguém se responsabilize por eventuais danos que possam ocorrer no próximo evento, visto que a estimativa de público é em torno de 20 mil foliões ou mais.

Para finalizar, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) frisa ainda que não é contra a realização da festa dos blocos de carnavais, porém zela pelo bem público e atua de acordo com os anseios da população. A Prefeitura ainda sugeriu outros locais para o bloco realizar a festa, “o trecho da Mato Grosso com Avenida Calógeras, Praça do Papa e Cidade do Natal”.