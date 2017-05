Ao descer no acostamento da MS-141 mulher morre atropelada

Mais três pessoas estavam no carro que teve que parar para trocar pneu furado

Uma mulher de 82 anos, identificada como Carmelina Barbosa Corassa, morreu na noite de segunda-feira (8), ao ser atingida por uma moto na MS-141 entre Ivinhema e Naviraí.

Carmelina e mais três pessoas vinham de Ivinhema de carro, ao parar na pista para realizar a troca de um pneu furado quando uma moto Honda CB-300, sendo conduzida por André Vilt Simões. 21 anos, acabou colidindo na traseira do carro parado.

A vítima fatal, estava fora do carro no momento da colisão e foi atingida pela moto. Ela chegou a ser atendida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

André, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Santa Maria e teve fraturas no braço, escoriações e possível traumatismo craneano e aguarda vaga para ser encaminhado para um hospital de Dourados.

As outras três pessoas que estavam no carro, uma jovem de 24 anos, uma adolescente de 14 anos e o condutor do veículo o senhor José Aparecido, 60 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal.