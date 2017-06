Ao empossar subsecretário de Políticas Públicas LGBT, governador diz: “Vamos dar exemplo ao Brasil”

“Como governador e como cidadão quero estar juntos de vocês nesse enfrentamento contra o preconceito e a discriminação, onde prevaleçam os direitos de cada um, a igualdade de gênero e o respeito numa sociedade plural”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao empossar o primeiro titular da Subsecretaria de Políticas Públicas Para Promoção LGBT, Frank Rossatte da Cunha, nesta sexta-feira (9). A pasta foi criada na reforma administrativa e está vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC).

Ao destacar a importância do evento realizado na Governadoria, com a presença de entidades representativas de vários grupos e etnias, inclusive de vertentes religiosas, como candomblé e umbanda, Reinaldo Azambuja afirmou que se tratava de uma afirmação do compromisso de seu governo de combater e repudiar a violência praticada contra a comunidade LGBT (sigla de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais e Transgêneros) e também aos negros, indígenas e à mulher, por meio de políticas verdadeiras e duradouras.

“Quando criei esta subsecretaria, tive a dimensão do que significa esse preconceito doentio e inconcebível nos tempos atuais”, falou o governador. “Fui abordado por muitas pessoas que criminalizaram essa decisão de Estado que tomamos, mas também recebi elogios do Brasil inteiro, manifestadas no Facebook”, acrescentou. “Vamos enfrentar juntos com vocês a todas estas adversidades e injustiças, por novas conquistas e cidadania, por um Estado melhor para todos. Vamos dar exemplo ao País”, pontuou.

Divisor de águas

Reinaldo Azambuja, ao concluir suas palavras, condenou a intolerância praticada pela sociedade contra o negro, indígena, à mulher e à comunidade LGBT. Disse que a missão da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT será a de construir uma política de acolhimento e respeito à diversidade como divisor das águas no combate à homofobia e de promoção da cidadania LGBT. “Uma política não de governo, mas de Estado, que possa, efetivamente, ser duradoura e dar exemplo a um País de tantos contrastes”.

Primeira secretaria

Empossado no cargo, Frank Rossatte da Cunha destacou o compromisso do governador aos diferentes segmentos hoje discriminados pela sociedade e lembrou que Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado a criar uma Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT se tornando uma referência. “Trata-se de um avanço sem precedentes, nos contemplando e equiparando com as estruturas de governo já existentes para a mulher, igualdade racial, indígenas e juventude. Ele adiantou que o plano estadual LGBT vai nortear as ações da nova subsecretaria.

Também tomou posse durante a cerimônia o subsecretário de Igualdade Racial, Leonardo de Oliveira Mello. Presentes, os secretários de Estado Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Carlos Alberto Assis (Administração e Desburocratização) e Athayde Nery (Cultura e Cidadania); o deputado estadual Rinaldo Modesto e representantes do Conselho do Negro, Federação de Ciganos de MS, Conselho da Diversidade Sexual, do Fórum Estadual LGBT, das Comunidades Negras Quilombolas, Instituto da Mulher Negra de Corumbá, entre outros.