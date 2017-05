Ao encontrar Opala furtado na porta de balada, dono denuncia receptadores

Com uma arma de fogo calibre 38, seis munições e drogas, Lucian Helan Miranda, de 24 anos, e sua namorada de 17 anos foram detidos na manhã deste sábado por porte ilegal de arma, receptação e tráfico de drogas. A polícia foi acionada pelo dono de um Opala que foi furtado na quinta-feira (4).

O dono do carro reconheceu o Opala de 1976, que estava estacionado em frente a uma casa noturna na Avenida das Bandeiras e chamou a polícia. O casal foi abordado pelos policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar quando saíram da boate e entraram no carro.

Durante a revista, a polícia encontrou uma arma de fogo calibre 38 na cintura da adolescente e seis munições nos bolsos da jaqueta e short. A adolescente informou que a arma era de seu namorado. Lucian confirmou que a arma era sua e explicou que comprou por R$2.500,00 para sua proteção em Rio Verde, Mato Grosso.

A polícia também encontrou papelotes de cocaína e maconha. O casal confessou que a droga era vendida na casa noturna. Os dois foram encaminhados para a delegacia.