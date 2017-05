Ao Galo, só a vitória interessa

No jogo de ida, o Sete venceu o Galo por 3 a 2 e tem a vantagem do empate

Pela disputa do 3º lugar do Campeonato Estadual, Operário recebe o Sete de Dourados com a obrigação de vencer. O jogo, que vale o 3º lugar do Sul-Mato-Grossense e vaga na Copa Verde 2018, será realizado nessa terça-feira (2) às 20h15 no Estádio Morenão.

No primeiro confronto, que aconteceu no último sábado (29) no Douradão em Dourados – a 228 km de Campo Grande, o time da casa bateu o Galo de virada e a partida terminou em 3 a 2. Com este resultado, para o mandante, só a vitória interessa. Já para o clube douradense o empate é um ótimo resultado.

Para animar os torcedores a irem ao estádio e apoiarem o Galo, a diretoria do clube barateou o ingresso. A compra pode ser feita na bilheteria no valor de R$ 10 e vale para qualquer parte das arquibancadas. O torcedor que fizer cinco apostas na loteria Timemania e indicar o Operário como time do coração ganha um ingresso.