Ao guardar carro em garagem, casal é rendido e mantido sob mira de revólver

Dois homens armados assaltaram e mantiveram sob a mira de um revólver um casal da Capital. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (23) no Bairro Tiradentes. Segundo informações do boletim de ocorrência o homem de 30 anos, estava acompanhado da esposa de 29 anos guardando o veículo em sua casa no Bairro Tiradentes quando dois jovens chegaram com arma em punho anunciando o assalto.

Eles levaram o casal para o interior da casa e amarrou o homem, porém deixaram a mulher desamarrada. Após meia hora vasculhando o local os bandidos saíram levando pertences e o carro do casal, um Ford KA.

O carro foi abandonado na rua lateral do Bosque dos Ipês, onde vigilantes viram a ação. As câmeras de segurança da região já foram solicitadas.