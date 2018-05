Ao interferir em briga de casal, mulher mata vendedor

A agressora estava passando no local e tentou defender a esposa do vendedor durante uma briga

Um vendedor de 28 anos, foi assassinado na noite deste domingo (20) por uma mulher desconhecida depois de brigar com a esposa em Três Lagoas.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu quando Camilo de Freitas da Silva de 28 anos, teve um desentendimento com sua esposa e uma mulher desconhecida tentou defendê-la esfaqueando o homem no peito.

De acordo com o site JP News, o homem também foi agredido pelo filho da agressora, um menor de 16 anos, no cruzamento das ruas Josino da Cunha Viana com João Carrato, perto do centro da cidade.

A mulher estaria passando pelo local em uma caminhonete com o filho, quando os dois teriam tentado defender a mulher e acabaram se desentendendo com o vendedor. A agressora fugiu do local do crime. A Polícia Militar encontrou a faca que teria sido usada na caminhonete.

O menor afirmou aos policiais que prestou socorro à vítima mas não conseguiu estancar o ferimento, ele prestou informações e foi liberado. A mãe do menor deve se apresentar hoje à polícia, segundo seu marido.

O homem morreu no local antes de ser levado ao hospital.