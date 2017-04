Ao manusear arma em bar, homem atira no próprio joelho

Um homem, de 46 anos, atirou no próprio joelho enquanto bebia em um bar no bairro Montevidéu, em Campo Grande. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz informou a polícia que estava bebendo num estabelecimento, quando outro homem chegou ao local com uma arma calibre38. A vítima pediu para olhar a arma porque tinha achado bonita, quando ao manuseá-la, acabou disparando no próprio joelho esquerdo.

Ainda em depoimento, o homem alegou que não conhecia o dono da arma e que não realizou nenhum disparo para cima. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento do Nova Bahia e o caso registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.