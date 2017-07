Ao parar a moto para mexer no celular, homem cai e morre

Mauro Ramos Rodrigues, 47 anos, morreu na noite de segunda-feira (3), após cair da motocicleta que conduzia, em Campo Grande.

Testemunhas disseram aos policiais que a vítima parou a motocicleta na rua e mexia no celular, quando caiu.

Populares chamaram os Bombeiros que tentaram reanimar Mauro durante 40 minutos, mas o homem não resistiu e morreu no local. Segundo o registro policial, a vítima não tinha histórico de problemas de saúde e estava trabalhando no momento do incidente.

Mauro era pastor em uma igreja. O caso foi registrado como acidente de trânsito.