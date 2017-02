Ao passar por buracos, um caminhoneiro de 38 anos perdeu a direção do veículo e tombou as margens da MS-338, na manhã desta quarta-feira (1), em Santa Rita do Pardo. Apesar da gravidade, o motorista saiu ileso do acidente.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, o veículo trafegava pela rodovia carregado com fertilizantes, quando ao passar por buracos, acabou tombando as margens da pista.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para registro da ocorrência.