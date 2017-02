Apesar do susto, motorista e passageiros saíram ilesos do acidente

Um condutor que teve o nome não divulgado sofreu um acidente na manhã deste sábado (4), ao perder a direção do veículo em que conduzia após passar por buracos na MS-040, em Santa Rita do Pardo. O motorista e os passageiros saíram ilesos do acidente

O fato ocorreu por volta das 7h30, quando o condutor perdeu a direção do HB20 ao passar por buracos, colidindo contra um barranco.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, no veículo seguiam três pessoas que estavam em destino a Presidente Prudente (SP), onde prestariam concurso público.

Apesar do susto, apenas danos materiais no veículo.