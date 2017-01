Ao sair para trabalhar, um morador do bairro Izidro Pedroso, em Dourados, teve uma visita inesperada na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com Wilson Garcia, o portão da casa ficou aberto, quando a capivara entrou e assustada com o latido do cachorro ficou acuada na varanda da residência.

"Sai e deixei o portão aberto e ela entrou. A minha esposa que encontrou ela por conta do nosso cachorro que estava latindo e me avisou sobre o animal", contou o morador para o site Dourados News.

Segundo o proprietário, já ligaram a Polícia Militar Ambiental para pegar o animal e devolver para seu habitat natural. "Ela ficou assustada com o cachorro, mas já prendemos ele e ligamos para a Polícia Militar Ambiental para pegar ela (capivara). Essa é a primeira vez que isso acontece", disse Wilson.