Ao ser elimidado do BBB, Mamão brinca: 'Tive mais votos que Aécio'

Ilmar foi eliminado do Big Brother Brasil em um paredão com recorde de votos nesta edição

Com 55,92% dos 112 milhões de votos, Ilmar Renato Fonseca, o Mamão, foi eliminado do Big Brother Brasil em paredão com recorde de votos nesta edição, o advogado foi eliminado por seu ex-melhor amigo e novo rival, o médico Marcos.

Mamão ainda brincou durante entrevista ao vivo após sua saída, Ilmar disparou para o aprsentador Tiago Leifert: "Tive mais voto que o Aécio", o advogado se referia à expressiva votação no paredão realizado na noite desta terça-feira (04),

Sobre os últimos acontecimentos na casa, o advogado disse que insistiu muito na Emilly. "Achava que ela tinha chance de mudar, sou professor e sempre entendi o lado dela meio adolescente, mas não teve jeito. O problema dela foi caráter. Teve uma hora que eu cansei. E digo mais, duvidei que ela realmente fosse me colocar no paredão. Blefei e ela me colocou, faz parte do jogo. Ela está exercendo um poder absurdo em cima do Marcos", falou Ilmar.

Quando questionado sobre o episódio que chamou Emilly de verme e apontou o dedo em sua cara, Ilmar não se arrepende e reafirma: "Ela é mesmo um verme. Reafirmo isso. E ela colocou o dedo na cara de muita gente na casa. Feio seria se eu tivesse chamado ela de p... ou de vad... Isso sim ofenderia a moral dela. Verme não. A chamei de verme até por brincadeira, e ela é mesmo."

Ao saber que a família de Emilly não gostou do xingamento, Ilmar não alivia: "Aí é um problema do pai dela, da família dela e não meu. Não tenho nada com isso."