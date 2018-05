Ao tentar defender a mãe, mulher é ferida por garrafadas

Uma mulher de 19 anos foi ferida com garrafadas na noite desta quinta-feira (17), ao tentar defender a mãe de um homem no centro do município de Anastácio.

Luana Nunes da Costa de 19 anos, chegou a casa de sua mãe, quando presenciou o autor Almir Costa Arguelho de 32 anos tentando agredi-la. O agressor havia quebrado uma garrafa de cerveja e estava com um pedaço de vidro nas mãos, Luana tentou fazer ele parar, mas Almir acabou cortando as costas da vítima.

A Polícia Militar chegou ao local e Almir começou a ameaçar a mulher dizendo "eu vou te matar, isso não vai ficar assim, vou meter fogo na sua casa". A vítima desejou representar criminalmente contra o autor e requereu medidas protetivas.

O homem foi levado a Delegacia de Polícia totalmente transtornado, se negou a entrar na cela e tentou agredir os agentes penitenciários que tiveram que utilizar a força para contê-lo.