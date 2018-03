Uma mulher de 22 anos capotou o carro na rodovia MS-163, entre Nova Andradina e Nova Casa Verde, na manhã deste sábado (10).

De acordo com o site Nova News, a jovem perdeu o controle do veículo quando tentou desviar de um buraco na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. A motorista sofreu escoriações leves, foi socorrida e encaminhada para o hospital de Nova Andradina.