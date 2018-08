Um capotamento de um carro na MS-276, na tarde de sábado (11), entre Ivinhema a Deodápolis, deixou um homem ferido após ele perder o controle do veiculo e sair da pista.

Conforme informações do Ivinoticias, Francisjunior Ferraz Ferreira, de 33 anos, seguia com seu carro, com placas de Nova Andradina, sentido Deodápolis a Ivinhema, quando segundo ele informou no local, ao tentar desviar de um buraco na pista perdeu o controle do carro e capotou.



A vitima conseguiu sair do carro e logo foi atendida pelo corpo de bombeiros de Ivinhema que encaminhou para o Hospital Municipal com possível fratura de costela, escoriações no braço direito e um corte na boca. A Francisjunior é morador de Nova Andradina.