Ao tentar pagar a conta com notas falsas, homem é preso em Maracaju

Um homem foi preso na madrugada do último sábado (18) foi preso em Maracaju, cidade a km de Campo Grande, ao tentar pagar a conta com uma nota falsa no valor de R$50,00. O comerciante percebeu a falsificação e chamou a polícia.

Ao perceberem que haviam sido descobertos, as duas mulheres que acompanhavam o senhor fugiram. O homem detido pelos funcionários do estabelecimento.

Durante a busca pessoal foi localizado ainda outras três notas falsas de R$50,00 e quatro notas de R$100,00. Foi dada voz de prisão ao autor e a ocorrência será entregue posteriormente na Delegacia de Polícia Federal de Dourados para providências cabíveis.