Ao tentar pegar garrafa d'água, motorista perde controle e tomba bi-trem em rodovia

Condutor teve ferimentos no supercílio e recebeu atendimento no local

Uma carreta bi-trem carregada com bagaço de cana tombou na tarde desta quinta-feira (29), na MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia. Apesar do susto, o motorista, 51 anos, teve um corte na região do supercílio e precisou de atendimento médico no local.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu no momento em que o condutor foi tentar pegar uma garrafa d’água, quando perdeu o controle do veículo, tombando as margens da pista. A carga ficou toda espalhada às margens da rodovia.

Condutor foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros e não precisou ser encaminhado até Pronto Socorro do município.