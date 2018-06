Um veículo VW Gol capotou na manhã desta terça-feira (5), quando o motorista do carro perdeu o controle da direção ao tentar regular o equipamento de som. O acidente aconteceu entre os municípios de Ivinhema e Nova Andradina, próximo ao assentamento Santa Olga. Além do condutor, outras duas passageiras também estavam no automóvel.

De acordo com o Nova News, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e capotasse. Os três ocupantes ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde passariam por avaliação médica.

Conforme o site, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Polícia Militar Rodoviária. O trânsito na MS-276 ficou interditado em um dos sentidos, mas foi liberado em seguida. O veículo foi removido do local com auxílio de um guincho.