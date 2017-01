Ao tentar sacar seguro desemprego, homem descobre que outra pessoa já pegou o dinheiro

Um caso de fraude no pagamento do seguro desemprego foi registrado em Corumbá, cidade 444 km de Campo Grande nesta terça-feira (17). Segundo o registro policial um homem, de 27 anos, não conseguiu dar entrada no seguro, pois ele já teria sido sacado.

Além do beneficio já ter sido pago, o homem informou que o saque do seguro foi realizado no período em que ele estava empregado. De acordo com o registro da carteira profissional, a vítima foi contratada em dezembro de 2012 e demitida em novembro do ano passado.

Ao pedir o extrato do pagamento do seguro desemprego a Caixa Econômica Federal recusou passar mais informações ao homem.