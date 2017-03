Alcindo Nunes Lima de 30 anos morreu esfaqueado na tarde deste domingo (5) após tentar separar uma briga, em uma residência, no Conjunto Egídio Ribeiro, em Maracaju. O suspeito, Tamir Souza Acosta de 27 anos fugiu após cometer o crime e até o momento se encontra foragido.

De acordo com o site Maracaju Speed, a vítima teve perfurações no crânio, tórax e nas costas. Uma equipe de resgate foi acionada e socorreu Alcindo, que não aguentou os ferimentos morrendo no caminho do hospital. Informações de moradores, a vítima tentava separar uma briga, quando foi surpreendido.

A Polícia Militar compareceu no local e relatou a reportagem que o autor já possui passagem por outros diversos crimes.

Polícia Civil investigará o crime