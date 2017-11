O ex-prefeito de Bonito, Leonel Lemos de Souza Brito, de 54 anos, morreu na tarde deste domingo (26), no Hospital Unimed Miguel Couto, em Campo Grande.

Leleco, como era conhecido, estava em tratamento devido a um câncer no intestino. De acordo com o Portal da Educativa, a doença teve início quando ele ainda era prefeito, em novembro do ano passado.

O ex-prefeito foi afastado fo cargo para realizar o tratamento. Leonel será velado e enterrado em Campo Grande.