Aos 69 anos, falece o desembargador Romero Lopes

Faleceu aos 69 anos, nesta terça-feira (3), o desembargador Romero Lopes. O magistrado lutava contra o câncer, mas devido a complicações da doença, não resistiu. Romero deixa quatro filhos e a esposa Cristina Dias Lopes.

O velório será realizado no Tribunal de Justiça, na quarta-feira (4), a partir das 9h.

A carreira de Romero

Natural de Manhuaçu - MG, Romero ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em 1980, onde assumiu o cargo de juiz de direito na comarca de Cassilândia. Exerceu o mesmo cargo também em Aquidauana, Paranaíba e Campo Grande. Também foi coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMS.

Na Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, foi diretor de esporte, de comunicação e também editor-chefe do periódico jurídico.

Em 1993, foi designado juiz eleitoral da 36ª Zona. De 1995 a 1997 atuou como membro do Tribunal Regional Eleitoral e membro titular da 1ª Turma Recursal Mista de Campo Grande entre 2000 e 2001.

Pós-graduado em direito e antropologia filosófica, lecionou na Escola Superior da Magistratura - MS, na Universidade do Estado do Pantanal (UNIDERP) e na Universidade Católica Dom Bosco, na disciplina de direito tributário, por aproximadamente 20 anos.

Foi empossado como desembargador em 2007 e atuou como coordenador da mediação, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMS.

Tomou posse como corregedor-geral de Justiça em 30 de janeiro de 2017.