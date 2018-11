Pedro Dobes faleceu na manhã desta terça-feira (6). Segundo relato da filha em redes sociais, ele estava convalescendo por conta de um AVC.

Dobes era advogado de formação, mas comunicador por preferência. Ele trabalhou 30 anos na TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul. O último trabalho na emissora foi no programa Bom Dia MS, na década de 90.

Dobes, que morreu aos 79 anos, foi vereador de Campo Grande no início da década de 70 e deputado estadual de Mato Grosso do Sul no começo dos anos 80.

Antes de se aposentar, Pedro Dobes foi chefe de comunicação da Fiems.

O velório será a partir das 11h, na Capela Campo Grande, que fica na rua 13 de maio com a Dolor de Andrade. O sepultamento será amanhã, por volta das 8h30, no Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré.