Após cirurgia no quadril, a mãe do cantor, Almir Sater, Nair Melke Sater, 85 anos, não resistiu ao pós-operatório e morreu. A mãe do cantor estava internada no Hospital Sírio Libanês em São Paulo e faleceu na madrugada desta segunda-feira (29).

O corpo de Nair já está a caminho de Campo Grande com previsão de chegar no fim do dia. A previsão do velório está marcada para acontecer às 20h no cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento está previsto para a manhã de terça-feira (30).