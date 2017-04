Aos 94 anos, a mulher mais rica do mundo enfrenta problemas de memória

Liliane Bettencourt, a mulher mais rica do mundo, está com dificuldades para lembrar da própria identidade. Aos 94 anos e sofrendo de demência e mal de Alzheimer, a maior acionista da L’Oréal passa praticamente todo o tempo na mansão onde reside em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris, onde é cuidada por uma equipe de enfermeiros que, em alguns casos, recebem salários maiores do que o valor médio pago a médicos franceses com carreiras

estabelecidas.

Desde 2011 ela está sob a guarda de um de seus netos, Jean-Victor Meyers, após uma decisão da justiça francesa em favor de sua única filha, Françoise Bettencourt-Meyers. O caso, conhecido na França como “affaire Bettencourt”, começou em 2009, quando Liliane doou altas somas de dinheiro para o fotógrafo François-Marie Banier, a quem Françoise acusou de tentar se aproveitar da bilionária.

Dona de 33% da gigante dos cosméticos, Liliane possui uma fortuna estimada em mais de US$ 41 bilhões (R$ 129,1 bilhões) – a 13a. maior do mundo. Ela também é uma das pessoas físicas que mais recebem dinheiro por ano na França, graças aos dividendos da L’Oréal a que tem direito: somente em 2016, foram mais de € 670 milhões (R$ 2,27 bilhões).