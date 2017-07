Apenas duas UPAs atendem crianças na tarde de hoje

Dos dez centros de saúde de Campo Grande, apenas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino e Vila Almeida atendem crianças na tarde desta quinta-feira (6).

Segundo a escala de plantões, três UPAs têm pediatras atendendo durante o período matutino e apenas duas no período vespertino. No período da manhã, apenas as UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário terão atendimento infantil.

No período noturno, segundo a escala, apenas a UPA Santa Mônica e o Centro Regional de Saúde (CRS) Aero Rancho não terão atendimento pediátrico.

Confira a escala completa: