Apenas três UPAs terão pediatras na manhã e tarde deste sábado

Durante o período da manhã e tarde deste sábado (31) apenas três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) terão atendimento para crianças. De acordo com a escala divulgada pela Prefeitura de Campo Grande terão pediatras as UPAs Coronel Antonino, Universitário e Leblon.

No período da noite a UPA Moreninha passa a atender as crianças também. De acordo com a escala médica, em todas as unidades da Capital haverá médicos para atendimento adulto, e em todos os períodos.

Confira a escala completa para este sábado (21):